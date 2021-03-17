Третьяк покинул Международную федерацию хоккея

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (ИИФХ), сообщается на официальном сайте организации.

Согласно требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские официальные лица не имеют права занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

Третьяк вошел в состав Совета в 2012 году. В 2016-м он был переизбран. В 2006 году трехкратный олимпийский чемпион победил на выборах главы ФХР.

С 2003 года Третьяк является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что CAS запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпиады.