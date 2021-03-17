«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Аталанту».

Встреча прошла в столице Испании на стадионе «Альфредо Ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Таким образом, общий счет противостояния команд Зинедина Зидана и Джанпьеро Гасперини — 4:1 в пользу «сливочных». Этот результат позволил «королевскому» клубу выйти в следующий этап турнира.

Соперник «Реала» в четвертьфинале определится позднее, после жеребьевки.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что 25 бельгийских футбольных клубов на общем собрании единогласно проголосовали за слияние своего национального турнира с чемпионатом Нидерландов.