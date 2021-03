Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович громко отреагировал на свое возвращение в сборную Швеции.

В своем Twitter 39-летний уроженец Мальме опубликовал пост с подписью: «Бог вернулся».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу Ибрагимович провел 14 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук совершил 100% успешных обводок в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

