Гвардиола обошел Моуринью по числу побед в матчах Лиги чемпионов

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Де Брейне и Илкай Гюндоган.

Этот успех стал для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы 82-м в матчах самого престижного клубного турнира Старого Света. По данному показателю каталонский специалист опередил португальца Жозе Моуринью и вышел на чистое четвертое место.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признан игроком матча против «Аталанты» из Бергамо в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.