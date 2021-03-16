Продюсер «Ласкового мая» хочет запретить сыну играть в хоккей

Продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что запретил своему сыну Илье играть в хоккей после смерти игрока МХЛ Тимура Файзутдинова.

«Я всегда считал хоккей опасным видом спорта, а после смерти капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова из-за попадания шайбы в голову, я категорически запретил своему сыну Илье Разину, которому 36 лет, и он играет в ночной хоккейной лиге в Санкт-Петербурге, выходить на лед», — написал Разин в своем Instagram.

Продюсер, правда, подчеркнул, что Илья пока никак не отреагировал на слова отца и неизвестно, прислушается ли он к этому совету.

19-летний Файзутдинов получил тяжелую травму 12 марта в матче плей-офф МХЛ с ярославским «Локомотивом» после попадания шайбы в сонную артерию. Хоккеист был доставлен в больницу в критическом состоянии и не мог самостоятельно дышать. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался 16 марта в реанимации, не приходя в сознание.

Ранее СМИ назвали причину смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова.