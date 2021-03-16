Ван де Бек настроен покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как пишет Daily Star, футболист недоволен своим положением дел в стане «красных дьяволов» и рассмотрит вариант с уходом из клуба в ближайшее время. По информации источника, 23-летний нидерландец планирует обсудить свое будущее с руководством и считает, что в команде на него не рассчитывают.

Ван де Бек стал игроком «МЮ» летом 2020-го, перейдя из «Аякса» за €44 млн. В нынешнем сезоне он появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что вратарь Давид Де Хеа может покинуть «МЮ».