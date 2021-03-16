Экс-тренер сборной России отреагировал на смерть Файзутдинова

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о гибели защитника молодежного хоккейного клуба из Санкт-Петербурга «Динамо» Тимура Файзутдинова.

Экс-наставник национальной команды предложил ввести обязательное использование маски с решеткой до 21 года. При этом он отметил, что хоккей является контактным видом спорта, поэтому нельзя создать меры для полного предотвращения подобных случаев.

«Уже и так все части тела защищены. Если ввести маски с решетками до 21 года, то потом вполне может случиться подобное и в более старшем возрасте. Однозначно тут не скажешь. Однако это очень большая трагедия, я выражаю соболезнования родителям погибшего», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

12 марта Файзутдинов получил травму после попадания шайбы в голову во время матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива» (1:5). Спортсмен был доставлен в больницу в отделение реанимации и так и не пришел в сознание. 16 января хоккеист скончался.

Ранее СМИ назвали причину смерти 19-летнего защитника.