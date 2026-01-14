В Евросоюзе раскрыли последствия возможной атаки США на Гренландию

Лидеры Евросоюза (ЕС) считают, что прямое военное вмешательство США в Гренландию ознаменует конец системы международной безопасности. Об этом пишет газета Politico.

«Прежде всего, правительства [Европы] пытаются избежать военного столкновения. Прямое вмешательство США в Гренландию — территорию, принадлежащую члену ЕС и НАТО — фактически означало бы крах послевоенного мирового порядка», — говорится в публикации.

Отмечается, что лидеры ЕС пытаются заключить сделку о будущем Гренландии, не разрушая НАТО.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.