Российские военные поразили места хранения БПЛА в зоне СВО

МО РФ: в зоне СВО поражены места хранения беспилотников дальнего действия
Российские военные поразили места хранения беспилотников дальнего действия в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, удары наносили оперативно-тактическая операция, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Помимо мест хранения БПЛА дальнего действия были поражены хранилища горючего, объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

14 января Минобороны РФ сообщило, что в период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. При этом в ночь на 14 января средства ПВО уничтожили 48 беспилотников на РФ.

Рано утром в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 14 января в нескольких районах Ростова-на-Дону в результате падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект.

Ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее беспилотники атаковали промышленную зону в Невинномысске.

