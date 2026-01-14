Размер шрифта
Мужчина получил партию телефонов Nokia, которую заказал еще в 2010 году

В Ливии мужчина получил телефоны Nokia, заказанные им 16 лет назад
X

В Ливии торговец спустя почти 16 лет получил партию мобильных телефонов Nokia, заказанную еще в 2010 году. Задержка поставки была связана с политическими потрясениями и вооруженным конфликтом в стране, пишет The Indian Express.

По словам мужчины, партия была передана местному посреднику в 2010 году, однако так и не дошла до получателя из-за резкого обострения обстановки и последовавшей гражданской войны. При этом, как утверждается, отправитель и получатель находились в Триполи всего в нескольких километрах друг от друга.

«Наверное, товар облетел мир и вернулся», — прокомментировал покупатель.

Пользователи соцсетей высказывали разные мнения — от ироничных комментариев о телефонах «без трекеров» до предположений, что сегодня эти устройства могут заинтересовать коллекционеров. Некоторые также отметили, что сам факт получения груза спустя годы — редкий случай на фоне утрат, связанных с военным конфликтом.

Ранее парашютист выронил смартфон с высоты 4 км и нашел его в идеальном состоянии.

