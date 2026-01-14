В Красноярске дети два месяца жили в захламленной квартире, пока родители были в запое

В Красноярске полиция поместила в социальное учреждение двух девочек дошкольного возраста, которые почти два месяца жили впроголодь в захламленной квартире. Об этом сообщает УМВД региона.

В дежурную часть поступило сообщение о детях, оставшихся без присмотра в квартире на улице Норильской. Сотрудники полиции прибыли по адресу и обнаружили отца в состоянии алкогольного опьянения, а в квартире — посторонних людей.

По данным МВД, мужчина на протяжении почти двух месяцев распивал спиртное, устраивал драки в присутствии детей и не исполнял родительские обязанности. Девочки 2023 и 2024 годов рождения были изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждение. Квартира оказалась в аренде, и дебоширов попросили съехать.

По словам соседей, мать девочек лишена родительских прав и часто пьяной ночует в подъезде дома. Межрегиональный центр по правам детей настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении отца и проведении проверки действий органов профилактики.

