Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Красноярске дети два месяца жили в захламленной квартире, пока родители были в запое

В Красноярске детей изъяли из семьи из-за запоя родителей
Межрегиональный центр по правам детей

В Красноярске полиция поместила в социальное учреждение двух девочек дошкольного возраста, которые почти два месяца жили впроголодь в захламленной квартире. Об этом сообщает УМВД региона.

В дежурную часть поступило сообщение о детях, оставшихся без присмотра в квартире на улице Норильской. Сотрудники полиции прибыли по адресу и обнаружили отца в состоянии алкогольного опьянения, а в квартире — посторонних людей.

По данным МВД, мужчина на протяжении почти двух месяцев распивал спиртное, устраивал драки в присутствии детей и не исполнял родительские обязанности. Девочки 2023 и 2024 годов рождения были изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждение. Квартира оказалась в аренде, и дебоширов попросили съехать.

По словам соседей, мать девочек лишена родительских прав и часто пьяной ночует в подъезде дома. Межрегиональный центр по правам детей настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении отца и проведении проверки действий органов профилактики.

Ранее в Архангельской области отчим несколько месяцев истязал детей сожительницы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618115_rnd_8",
    "video_id": "record::2a58c106-24c0-462d-8468-10b5df0c7751"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+