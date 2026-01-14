Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В Белгородской области дрон ударил по автомобилю, пострадал мужчина

Гладков: в Белгородской области в результате атаки дрона пострадал мужчина
Alina Smutko/Reuters

Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате налета пострадал мужчина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, налет произошел в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа на западе Белгородской области.

«Мужчину с осколочными ранениями и переломом ноги доставили в Краснояружскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

В Ростове-на-Дону в ночь на 14 января отразили воздушную атаку. В нескольких районах города после падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект. По данным властей, ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один мужчина получил ранения, не совместимые с жизнью. Все пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь в России были перехвачены и сбиты почти 50 украинских беспилотников. Больше всего дронов было обезврежено в Ростовской области — 25. Еще 13 уничтожено над территорией Ставропольского края. Кроме того, противник пытался атаковать Брянскую, Курскую и Белгородскую области и Крым.

Ранее над Белгородом сбили воздушные цели ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618019_rnd_0",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+