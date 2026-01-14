В Белгородской области дрон ударил по автомобилю, пострадал мужчина

Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате налета пострадал мужчина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, налет произошел в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа на западе Белгородской области.

«Мужчину с осколочными ранениями и переломом ноги доставили в Краснояружскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

В Ростове-на-Дону в ночь на 14 января отразили воздушную атаку. В нескольких районах города после падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект. По данным властей, ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один мужчина получил ранения, не совместимые с жизнью. Все пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь в России были перехвачены и сбиты почти 50 украинских беспилотников. Больше всего дронов было обезврежено в Ростовской области — 25. Еще 13 уничтожено над территорией Ставропольского края. Кроме того, противник пытался атаковать Брянскую, Курскую и Белгородскую области и Крым.

Ранее над Белгородом сбили воздушные цели ВСУ.