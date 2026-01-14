В крымском перинатальном центре начали проверку после смерти младенца

В Симферополе в перинатальном центре начали проверку после смерти новорожденного

В перинатальном центре в Симферополе начали проверку после смерти новорожденного. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального минздрава.

«По факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка», — сказали там.

О трагедии сообщил 14 января Telegram-канал Baza. 32-летняя Виктория поступила в перинатальный центр имени Семашко после того, как у нее отошли воды. Спустя время у женщины появились озноб и сильная головная боль, а плод перестал шевелиться. Но ночной дежурный врач заявил, что она «еще не в родах», дал спазмолитик и не назначил ни обследований, ни анализов, следует из поста.

«Решение о кесаревом сечении приняли только спустя 41 час. Мальчик родился, но через двое суток умер. Причина смерти — сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг», — говорится в нем.

Как пишет канал, по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

