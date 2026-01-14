Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В крымском перинатальном центре начали проверку после смерти младенца

В Симферополе в перинатальном центре начали проверку после смерти новорожденного
Jose Luis Carrascosa/Shutterstock/FOTODOM

В перинатальном центре в Симферополе начали проверку после смерти новорожденного. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального минздрава.

«По факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка», — сказали там.

О трагедии сообщил 14 января Telegram-канал Baza. 32-летняя Виктория поступила в перинатальный центр имени Семашко после того, как у нее отошли воды. Спустя время у женщины появились озноб и сильная головная боль, а плод перестал шевелиться. Но ночной дежурный врач заявил, что она «еще не в родах», дал спазмолитик и не назначил ни обследований, ни анализов, следует из поста.

«Решение о кесаревом сечении приняли только спустя 41 час. Мальчик родился, но через двое суток умер. Причина смерти — сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг», — говорится в нем.

Как пишет канал, по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее стало известно, что сотрудники новокузнецкого роддома № 1 работали без масок и перчаток.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617737_rnd_7",
    "video_id": "record::e1d1dabe-a7bf-41c0-8ca1-b9815037ae5a"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+