«Рубин» назвал имя нового главного тренера

Казанский «Рубин» объявил о назначении испанского специалиста Франка Артиги на пост главного тренера команды. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2027 года. Тренерский штаб команды также пополнили специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.

Последним местом работы испанского тренера был ангольский «Петру Атлетику», который он покинул 10 января. Артига в 2023–2024 годах работал в московской «Родине», а в 2024–2025 годах возглавлял «Химки».

13 января «Рубин» объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. В 2023 году под руководством специалиста казанский клуб выиграл золотые медали Первой лиги и вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В сезоне-2023/24 команда заняла восьмое место в турнирной таблице РПЛ, в сезоне 2024/25 — седьмую строчку. После 18 сыгранных туров в текущем сезоне «Рубин» располагается на седьмой позиции, набрав 23 очка.

В 19-м туре РПЛ «Рубин» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Ранее фанаты «Локомотива» обрушились с критикой на Дмитрия Баринова из-за перехода в ЦСКА.