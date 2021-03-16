Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Уэску»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В матче чемпионата Испании каталонская «Барселона» переиграла «Уэску».

Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Антуан Гризманн, Оскар Гарсия и Лионель Месси, который оформил дубль. За «Уэску» точным ударом отметился Рафаэль Мир.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Футбол. Ла Лига
«Барселона» — «Уэска» — 4:1
Голы: 1:0 — Месси, 13; 2:0 — Гризманн, 35; 2:1 — Мир (п), 45; 3:1— Гарсия — 53; 4:1 — Месси, 90.

Ранее Месси установил новый рекорд Ла Лиги.