Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Уэску»
Андрей Черников
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В матче чемпионата Испании каталонская «Барселона» переиграла «Уэску».
Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Антуан Гризманн, Оскар Гарсия и Лионель Месси, который оформил дубль. За «Уэску» точным ударом отметился Рафаэль Мир.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Футбол. Ла Лига
«Барселона» — «Уэска» — 4:1
Голы: 1:0 — Месси, 13; 2:0 — Гризманн, 35; 2:1 — Мир (п), 45; 3:1— Гарсия — 53; 4:1 — Месси, 90.