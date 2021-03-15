Полиция разыскивает устроивших драку в метро фанатов «Динамо» и «Спартака»

Московская полиция разыскивает фанатов «Динамо» и «Спартака», устроивших драку на эскалаторе в метро перед матчем 22-го тура чемпионата России, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, в отношении фанатов возбуждено дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В правоохранительных органах считают, что потасовка вызвала панику среди других пассажиров столичного метро.

Встреча между «Динамо» и «Спартаком», прошедшая на стадионе бело-голубых, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» час не выпускали с трибуны после игры с «Динамо».