«У ребенка сотрясение и перелом носа» - мама избитого футболиста рассказала о его состоянии
Юлия Шнапцева, мама 16-летнего футболиста юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева, избитого 13 марта игроками «Чертаново» после матча между командами в ЮФЛ рассказала о состоянии сына.
«Максим находится в больнице. У ребенка сотрясение мозга и перелом носа. Сейчас разбираемся и решаем, подавать ли заявление в полицию
С нами связывались генеральный директор клуба, директор академии и совет директоров. Все в курсе и поддерживают», — сказала Юлия Шнапцева в интервью Sport24.
Телеграм-канал Baza опубликовал видеозаписи с камер наблюдения «Сапсан Арены», на которые попала драка игроков «Чертаново» и «Локомотива».
РФС потребовал от клубов разъяснений. «Локомотив» также опубликовал заявление, в котором сказано, что клуб намерен добиться справедливости.
Ранее было опубликовано видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново».