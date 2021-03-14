Юлия Шнапцева, мама 16-летнего футболиста юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева, избитого 13 марта игроками «Чертаново» после матча между командами в ЮФЛ рассказала о состоянии сына.

«Максим находится в больнице. У ребенка сотрясение мозга и перелом носа. Сейчас разбираемся и решаем, подавать ли заявление в полицию

С нами связывались генеральный директор клуба, директор академии и совет директоров. Все в курсе и поддерживают», — сказала Юлия Шнапцева в интервью Sport24.

Телеграм-канал Baza опубликовал видеозаписи с камер наблюдения «Сапсан Арены», на которые попала драка игроков «Чертаново» и «Локомотива».

РФС потребовал от клубов разъяснений. «Локомотив» также опубликовал заявление, в котором сказано, что клуб намерен добиться справедливости.

Ранее было опубликовано видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново».