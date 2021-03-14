«Краснодар» выиграл впервые в 2021 году: «быки» разгромили «Тамбов» 4:0

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 0:4. .

Счет в матче на 27-й минуте открыл французский полузащитник Реми Кабелла. На 68-й минуте преимущество «Краснодара» удвоил Юрий Газинский. Третий гол «быков» на 75-й минуте забил Кристоффер Оллсон. А точку в матче на 88-й минуте поставил Алексей Ионов, реализовавший пенальти.

После зимней паузы «Краснодар» одержал первую победу, до этого в рамках РПЛ «быки» сыграли вничью и проиграли 1:6 «Спартаку», также команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России.

«Краснодар» в 22 матчах набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 13 очками на последнем месте.

Премьер-Лига. 22-й тур

«Тамбов» (Тамбов) — «Краснодар» (Краснодар) - 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 - Кабелла – 27, 0:2 - Газинский – 68, 0:3 - Олссон – 75, 0:4 Ионов – 88' (пен).

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места Большунова могло стать плохое качество трассы.