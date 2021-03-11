Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА
Андрей Черников
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы амстердамский «Аякс» обыграл со счетом 3:0 швейцарский «Янг Бойз».
Этот результат позволил Нидерландам выйти на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав Россию.
Нидерландские клубы имеют в активе 38,400 балла, а российские — 38,382.
В еврокубках текущего сезона больше нет команд из Российской премьер-лиги (РПЛ). На стадии 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» по сумме двух матчей уступил Загребскому «Динамо». «Быки» были единственной командой от России, которая пробилась в весеннюю часть европейских турниров.
Ранее петербургский «Зенит» представил новый клубный автобус.