Новый президент «Барселоны» договорился с Агуэро о переходе

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону», сообщает AS.

По информации издания, новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта договорился с аргентинцем о подписании контракта, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в шести матчах, в которых не отметился результативными действиями. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Лапорта надеется убедить капитана команды Лионеля Месси продлить соглашение с каталонцами.