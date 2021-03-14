Шайба Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
Андрей Черников
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«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:4.
За «Кэпиталз» отличились Даниэль Спронг, Карл Хагелин, Ник Дженсен, Александр Овечкин и Ник Дауд. Россиянин Евгений Кузнецов, выступающий за «Вашингтон», отметился результативной передачей.
Ранее гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Баффало».