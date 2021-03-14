Игрок ЦСКА Рондон заявил о том, что будет праздновать мячи в ворота «Зенита»
Андрей Черников
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Игрок московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон заявил о том, что будет праздновать мячи в ворота петербургского «Зенита», передает Marca.
«Отпраздную ли гол в ворота «Зенита»? Это уже было, когда я перешел из «Рубина» в «Зенит». Я забил три мяча и праздновал каждый из них. Я нападающий и живу за счет забитых мячей», — сказал Рондон.
Армейцы встретятся с сине-бело-голубыми 17 марта.
Ранее ЦСКА проиграл «Арсеналу» и упустил возможность выйти в лидеры РПЛ.