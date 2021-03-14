Клебо: не получается нормально общаться с Большуновым

Норвежский лыжник Йохеннес Клебо рассказал о том, что у него не получается нормально общаться с россиянином Александром Большуновым.

«У нас не получается нормально общаться друг с другом. Я не говорю по-русски, а он по-норвежски. И английского он не знает. Поэтому сложно», — передает слова Клебо TV2.



13 марта в рамках этапа Кубка мира Большунов выиграл масс-старт, а Клебо стал вторым.

Ранее Клебо поздравил Большунова с победой в масс-старте на этапе КМ в Энгадине.