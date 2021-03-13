Губерниев отреагировал на решение CAS запретить «Катюшу» в качестве гимна

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам использовать песню «Катюша» вместо гимна на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.

«Это очень досадно. «Катюша» могла нас дополнительно объединить. Если это будет Чайковский, Рахманинов или Прокофьев, то это все равно будет ассоциироваться с Россией. Я здесь надеюсь на здравый смысл», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Журналист отметил, что хотел бы услышать на Олимпийских играх классическую композицию.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко предложил российским спортсменам петь «Катюшу» на пьедестале.