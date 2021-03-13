Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказала о новых угрозах жены игрока

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Адвокат предполагаемой любовницы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Тереза Буэйес заявила, что супруга футболиста Алана продолжает угрожать Ирен Гарсии Морено.

«Ирен продолжает получать угрозы убийства в течение дня от Аланы, которая не может усмирить свою ревность. Возможно, она человек с психическими расстройствами, так что в суде я буду требовать мер безопасности в виде судебного запрета», — цитирует Буэйес Sport24.

В начале марта Алана Мамаева заявила, что муж изменил ей с испанской моделью во время зимних сборов в Марбелье. Спустя несколько дней Морено сообщила о своей беременности, а жена российского футболиста объявила о разводе.

Ранее Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о разводе Мамаева с супругой.