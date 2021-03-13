Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от Олимпиады в Пекине, передает РИА «Новости».

«В этом сезоне убедился, что двигаюсь в правильном направлении. Хочу на Олимпийских играх завоевать ту медаль, которой еще у меня нет», — заявил Большунов.

Напомним, на Играх-2018 в Пхенчхане спортсмен завоевал три серебра и одну бронзу.



Ранее Большунов заявил о желании провести совместную тренировку с Йоханнесом Клебо.