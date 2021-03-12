«Это моя трагедия и боль»: осужденный за гибель ребенка тренер рассказал об инциденте

Хоккейный тренер Вячеслав Курочкин перед тем, как в Лефортовском суде Москвы ему зачитали обвинительный приговор по делу о гибели несовершеннолетнего ребенка на его тренировке, записал видеообращение. Данное сообщение разместил «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел в марте 2016 года, когда в ходе тренировки Курочкин бросил шайбу по воротам, в которых находился один из несовершеннолетних детей. Снаряд попал ребенку в шею, и он из-за полученной травмы головы скончался на месте. Тренер был признан виновным в связи с тем, что не соблюдал требования профилактики и предупреждения травматизма и не следил за проведением занятий. Суд назначил ему два года колонии общего режима, а также запретил ему заниматься тренерской, преподавательской и воспитательной деятельностями в течение трех ближайших лет.

«В 2016 году на моей тренировке произошла трагедия, перевернувшая всю мою жизнь. На льду погиб мой воспитанник. В конце тренировки после моего свистка и команды стали собирать шайбы один из мальчишек решил бросить в пустые ворота и по роковой случайности попал в Савелия, собиравшего шайбы. Попал в область шеи ниже шлема. Потом, как выяснилось, у Савы в головном мозге была врожденная амболизиарная артерия, которая разорвалась. Это было несовместимо с жизнью, он умер у меня на глазах. Скорая приехала быстро, но лишь констатировала смерть. В тот момент моя жизнь разделилась на «до» и «после». Практически пять лет я живу с этой болью и опустошением внутри. То, что случилось — моя трагедия и боль», — сказал осужденный, который также попросил прощения у родителей погибшего.