В Госдуме высказались о падении России в таблице коэффициентов УЕФА

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о падении России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Новость страшная для всех любителей футбола. Казалось, что только вчера боролись с Португалией за шестое место, а сегодня самая нефутбольная страна в Европе обошла нас в рейтинге», — цитирует Лебедева «Чемпионат.com».

Парламентарий считает, что в России нет никаких признаков того, чтобы в стране произошел рост футбола.

После победы амстердамского «Аякса» над швейцарским «Янг Бойз» (3:0) Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерландские клубы имеют в активе 38,400 балла, а российские — 38,382.

Ранее сообщалось, что Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.