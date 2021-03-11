Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А против «Специи»

Россиянин Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч итальянской Серии А против «Специи».



Встреча начнется 12 марта в 22.45 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Италии клуб из Бергамо занимает пятое место, набрав 49 очков. «Специя» располагается на 15 месте, имея в активе 26 баллов.



Ранее Фабио Капелло увидел прогресс в игре Миранчука за «Аталанту».