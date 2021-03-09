«Меня поборол лучший в мире»: Добер рассказал о бое с Махачевым

Боец UFC Дрю Добер, который потерпел поражение от россиянина Ислама Махачева, убежден, что уступил лучшему сопернику в мире.

«Никогда не позволяйте победам вскружить вам голову, и никогда не позволяйте поражению забраться вам в сердце. Я отдал всего себя и не разочарован своими усилиями. Меня поборол лучший в мире и я использую это поражение, чтобы стать лучшим бойцом и человеком. Мое уважение Исламу Махачеву, всей его команде и болельщикам. Я получил удовольствие от этого опыта и не могу дождаться возвращения в октагон. Возвращаюсь в зал, чтобы исправить ошибки», — написал Добер на своей странице в Instagram.

7 марта Ислам Махачев одержал досрочную победу в бою с Дрю Добером. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье назвал Махачева самым опасным бойцом в дивизионе.

«Никто не хочет боя с ним»: Кормье назвал Махачева самым опасным в дивизионе.