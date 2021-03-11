Резцова похвалила Клебо за просьбу отозвать апелляцию

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась о просьбе норвежского лыжника Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я считаю, что Клебо правильно сделал, — это классно! Умница! Я не осуждаю Клебо за то, что он так сделал. То, что его лишили медали, — это, по-моему, неправильно.

Он правильно сказал, что хочет не ходить по заседаниям, а сосредоточиться на лыжне. Я зауважала его больше» — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

На финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

После гонки сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию, но Клебо попросил ее отозвать.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко назвал сильным ходом просьбу Клебо отозвать апелляцию.