Объявлен лучший игрок матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», сообщается на официальной странице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Встреча, прошедшая на нейтральном поле в Будапеште, завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных». Бразильский хавбек провел все 90 минут помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности и выйти в четвертьфинал турнира.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Соперник мерсисайдцев по четвертьфиналу Лиги чемпионов станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» считает разговоры об отставке главного тренера команды Юргена Клоппа чепухой.

Fabinho claims the award after providing great protection for Liverpool's young centre-backs



He will be one of four candidates up for the Player of the Week prize #UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/WHjKRZZJ9J