Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о роли женщин в современном мире.

«Думаю, женщины будут играть все большую роль во всех сферах жизни. Это будет заметно как в спорте, так и в культуре или общественной деятельности», — передает слова спортсменки Maurice Lacroix в Instagram.



Напомним, Трусова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы 2020 года.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что считает Трусову сильнейшей фигуристкой мира.