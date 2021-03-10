Клебо отозвал апелляцию к Большунову

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отозвал апелляцию к Александру Большунова, передает «СЭ».

На финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«Я считаю, что продолжать этот процесс неправильно. Хочу оставить это позади. Я не хочу, чтобы меня считали обидчивыми и привередливым лыжником». — сказал Клебо, чьи слова «СЭ» передал журналист VG Уле Кристиан Стрем.

Ранее норвежский журналист рассказал о популярности Большунова.