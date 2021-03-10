Российский арбитр Вилков назвал самого неприятного футболиста
Антон Борисов
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Российский футбольный арбитр Михаил Вилков назвал самого неприятного футболиста, выступавшего в чемпионате страны.
«Самым неприятным из футболистов был Вернблум из ЦСКА — это реально жди беды. Даже в простой игре мог поджечь, поругаться с судьей, завести какой-нибудь конфликт, засадить как следует — очень проблемный человек для арбитра», — цитирует Вилкова «Чемпионат.com».
Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России.
Ранее сообщалось, что Вилков вернется к работе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.