Фигурист Мозалев перенес операцию на ноге

Российский фигурист Андрей Мозалев перенес операцию на ноге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Напомним, что у спортсмена был диагностирован подкожный бурсит левого голеностопного сустава в области медиальной лодыжки.

«Чувствую себя нормально; нога немного ноет, но врачи говорят, что так и должно быть. Операция длилась чуть больше часа. Это было нужно сделать, так как конек правой ноги давил и мешал полноценно тренироваться.

Через какое-то время врачи снимут швы, и я смогу начать восстанавливаться», — сказал Мозалев.

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