«Ювентус» третий год подряд вылетает из ЛЧ от клубов не из топ-4 лиг

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл лиссабонский «Порту», однако по сумме двух матчей уступил португальскому клубу и покинул турнир.

Таким образом, действующие чемпионы Италии третий сезон к ряду вылетают из Лиги чемпионов от команд, не выступающих в четырех сильнейших лигах Европы.

Напомним, что в 2020 году «бьянконери» на стадии 1/8 финала не смогли одолеть «Олимпик» из «Лиона». В 2019 году туринцы покинули турнир, проиграв по сумме двух встреч амстердамскому «Аяксу» в четвертьфинале.



Ранее сообщалось, что фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против предстоящей реформы Лиги чемпионов.