«Главное, чтобы Игры состоялись»: депутат Госдумы о решении не пускать на ОИ иностранцев

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что правительство Японии приняло решение не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

«Я считаю, что нужно приветствовать проведение Олимпиады, пусть и без зрителей. Спортсмены готовятся всю свою жизнь, возможно, к единственной Олимпиаде в своей карьере. И отнять у них эту возможность мы не имеем права. Пустыми трибуны точно не будут, японцы же смогут посещать соревнования. Конечно, многие чиновники, спортсмены и спонсоры ждут игр и хотят на них побывать. Но главное, чтобы они вообще состоялись», — сказал Свищев в интервью Sport24.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что Япония не допустит на Олимпиаду иностранных болельщиков.