Лыжница Чепалова восхитилась Большуновым по итогам ЧМ-2021

Российская лыжница Юлия Чепалова восхитилась Александром Большуновым по итогам чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе. Об этом сообщает RT.

По ее словам, 24-летний атлет стерпел все провокации со стороны других спортсменов по ходу мирового первенства и достойно защитил честь страны.

Также Чепалова осталась довольна решением дисквалифицировать норвежца Йоханнеса Клебо по итогам масс-старта на 50 км, в ходе которого Большунов сломал палку и завоевал серебро.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков назвал все стороны проигравшими по итогам марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.