КХЛ оштрафует «Автомобилист» на 300 тысяч рублей
Вадим Балканов
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафует екатеринбургский «Автомобилист» на 300 тысяч рублей за критику арбитров. Об этом сообщает «СЭ».
На официальном сайте и в соцсетях уральский клуб подверг жесткой критике работу судей Максима Сидоренко и Юрия Оскирко по итогам четвертого матча четвертьфинальной серии Восточной конференции против омского «Авангарда».
Напомним, что на данный момент счет в серии 3-1 в пользу подопечных Боба Хартли.
Ранее сообщалось, что минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче плей-офф Кубка Гагарина.