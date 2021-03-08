Фигуристка Валиева поделилась мнением о Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о тренере Этери Тутберидзе, передает La Personne.

«Этери Георгиевна умеет работать всегда. Она трудится днем и ночью, семь дней в неделю, 12 месяцев в году. Я не знаю ни одного другого тренера, который бы столько работал», — сказала Валиева.



Также спортсменка отметила, что Тутберидзе очень любит фигурное катание и является творческой личностью.

Ранее Алина Загитова отказалась комментировать возвращение Алены Косторной к Тутберидзе.