Большунов считает, что Иверсен не заслужил золото в марафоне

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал ситуацию, произошедшую в масс-старте на чемпионате мира. На финише 50-километровой дистанции норвежец Йоханнес Клебо сломал россиянину палку, в результате чего Большунов занял третье место. Сам Клебо праздновал победу в гонке.

Российская сторона подала протест, который был удовлетворен. Клебо дисквалифицировали, а Большунову досталась серебряная медаль.

«Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я. Но точно не Иверсен. Что думаю по поводу того, что он бурно радовался? Это своеобразный спортсмен. Совершенно не удовлетворило решение дисквалифицировать Клебо, потому что для меня это бессмысленно. Какое решение устроило бы? Не знаю», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Россиянин пришел на церемонию награждения, но серебряную медаль надевать не стал.

Ранее сообщалось, что Большунов пришел на награждение, но серебряную медаль надевать не стал.

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию 50-километровой мужской гонки