Большунов пришел на награждение, но серебряную медаль надевать не стал

Российский лыжник Александр Большунов все-таки пришел на церемонию награждения после марафонской гонки на чемпионате мира. Но серебряную медаль надевать не стал.

«Я даже не собираюсь идти на награждение, потому что это просто нечестно», — говорил Большунов после гонки.

На финише 50-километровой дистанции норвежец Йоханнес Клебо сломал россиянину палку, в результате чего Большунов занял третье место. Сам Клебо праздновал победу в гонке.

Российская сторона подала протест, который был удовлетворен. Клебо дисквалифировали, а Большунову досталась серебряная медаль.

Ранее сообщалось, что Большунов не пойдет на церемонию награждения.

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию 50-километровой мужской гонки