Большунов на финише марафона сломал палку в борьбу с Клебо

Российский лыжник Александр Большунов в концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта сломал палку. Инцидент произошёл во время борьбы Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Победу в гонке одержал Клебо, россиянин занял третье место.

После масс-старта, в котором победу праздновал также Клебо, норвежцы обвинили. Большунова в том, что он умышленно пытался сломать своему сопернику палку. Большунов утверждал, что это получилось не специально.

«Да, я задел его палку. Так получилось. Он бежал слишком медленно, поэтому так вышло», – сказал россиянин.

«Я не втыкал палки максимально в снег, потому что знал, что он очень близко. Было бы досадно остаться там с одной палкой», — сказал Клебо.

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