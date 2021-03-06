Большунов задел палку Клебо на последнем подъеме эстафеты на ЧМ

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Российский лыжник Александр Большунов заявил, что задео палку норвежца Йоханнеса Клебо на последнем подъеме эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Да, я задел его палку. Так получилось. Он бежал слишком медленно, поэтому так вышло», – цитирует Большунова NRK.

Клебо после эстафеты отметил, что сам решил бежать в последний подъем медленно.

«Я не втыкал палки максимально в снег, потому что знал, что он очень близко. Было бы досадно остаться там с одной палкой», — сказал спортсмен.

Перед заключительным этапом гонки норвежская сборная опережала Россию с отрывом в полминуты. Большунову удалось догнать Клебо, однако на последнем подъеме трассы норвежец вырвался вперед и принес своей национальной команде золото. Российская сборная заняла второе место.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Клебо дал ироничный совет Большунову после эстафеты.