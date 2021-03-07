10-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире под Оренбургом
Вадим Балканов
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10-летние хоккеисты устроили массовую драку на первенстве Оренбургской области, передает «РЕН ТВ».
Игроки клубов «Сарматы» и «Южный Урал» начали выяснять отношения после того, как в ходе одного из игровых эпизодов были нарушены правила. В столкновении поучаствовали даже вратари команд.
Отметим, что арбитрам встречи удалось разрядить обстановку и разнять дерущихся.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).