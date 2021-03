Боец UFC Сехудо жестко раскритиковал запрещенный прием Яна

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо жестко раскритиковал запрещенный прием в исполнении Петра Яна по ходу четвертого раунда титульного поединка против Алджамейна Стерлинга.

«Эй, Ян, твое колено заставляет меня встать, чтобы я вернулся и спас дивизион. Этот удар коленом было более незаконным, чем моча Ти Джей Диллашоу.

Алджа, твоя защита была хуже, чем у Капитония. Я заставлю вас всех преклонить колени... По правилам, конечно.

Вы все — дерьмо», — написал Сехудо в Twitter.

Hey Yan, you kneed me to come back to save this dIvision. That knee was more illegal than TJ Dillashaw's urine. Aljo, your defense was worse than the Capitol Building. I'll make all you Bend the Knee..legally of coarse. #YouAllSuck @TJDillashaw @funkmasterMMA @PetrYanUFC