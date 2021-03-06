Гвардиола против отъезда игроков в сборные из-за 10-дневного карантина

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил против отъезда футболистов в сборные из-за прохождения 10-дневного карантина после возвращения в Англию.

«Не думаю, что отъезд игроков в сборные имеет смысл, потому что потом им придется 10 дней быть на карантине в Англии. В этом нет смысла. Мы тяжело работали на протяжении всего сезона, после матчей сборных важные футболисты не смогут играть 10 дней, это бессмысленно. Они не собираются улетать, это точно», — сказал Гвардиола в интервью ESPN.

В конце марта пройдут матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Обязательный карантин при возвращении в страну английское правительство планирует отменить только в конце апреля.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сообщил о серьезных убытках за 2020 год.