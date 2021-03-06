«Арсенал» сообщил о серьезных убытках за 2020 год

Лондонский «Арсенал» представил отчетность за 2020 год.

В документе отмечается, что убытки команды составили £47,8 млн. Из них £35 млн напрямую связаны с пандемией коронавируса. Часть убытков удалось компенсировать за счет снижения заработной платы игроков.

«Воздействие пандемии распространилось на сезон-2020/21. Матчи по-прежнему проводятся без болельщиков, следовательно, клуб работает без одного из основных источников дохода», — говорится в сообщении, опубликованном в ESPN.

После 26 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» взял в кредит £60 млн.