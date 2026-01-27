Размер шрифта
В Госдуме ответили на сообщения о подготовке Европы к войне с Россией

Депутат Швыткин призвал серьезно отнестись к сообщениям в Европе о войне с РФ
vonderleyen/X

Сообщения британских СМИ о том, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен стремится подготовить страны Евросоюза к войне с Россией, могут быть политическим сигналом России о намерении Брюсселя и далее проводить агрессивную линию в отношении Москвы, а также поддерживать киевский режим. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Я не исключаю, что был подан в определенной степени сигнал в части продолжения той агрессивной политики в отношении нашей страны. Немаловажно, что это происходит такого рода заявления. В период переговорного процесса», — подчеркнул он.

По словам Швыткина, анализируя подобного рода сообщения в западных СМИ о подготовке Европы к «войне с Россией», следует помнить о том, что изначально страны Запада готовились нанести стратегическое поражение РФ. Как отметил собеседник, «это исходит в том числе из событий на Украине».

Депутат считает, что в этой связи не стоит недооценивать такие заявления, связанные с воинственными настроениями части политической элиты в Европе.

26 января британская газета The Telegraph писала, что Урсула фон дер Ляйен пытается подготовить страны Евросоюза (ЕС) к войне с Россией.

«Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере €650 млрд в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году», — отмечалось в материале.

Ранее глава ЦБ Латвии заявил о состоянии войны между ЕС и Россией.
 
